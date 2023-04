A peça “Trair e Coçar É Só Começar” regressa nesta quarta-feira aos palcos, anunciou um dos atores, José Raposo.

José Raposo anunciou que a peça “Trair e Coçar é Só Começar” está de regresso aos palcos nesta quarta-feira. A encenação vai estar no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa e reúne os atores José Raposo, Bruno Madeira, Carlos Areia, Isabela Valadeiro, Matilde Breyner, Rafael Medrado, Rui Unas, Sara Barradas e Telmo Ramalho.

“E amanhã (hoje) retomamos uma das mais fantásticas viagens das nossas vidas: ‘TRAIR E COÇAR É SÓ COMEÇAR’, a maravilhosa comédia de Marcos Caruso que já divertiu 70 mil espetadores em Portugal e cinco milhões e 500 mil no Brasil!”, referiu o protagonista, José Raposo.

“A partir de amanhã (hoje), dia 19 de Abril, excepcionalmente às 20 horas (a partir de 5.ª feira retoma-se o horário das 21 horas), vai continuar a sua missão de durante duas horas fazer as pessoas, as famílias, todos, esquecerem os problemas que qualquer um tem, através do RISO – a melhor terapia que se inventou para o ser humano! Marquem já os vossos bilhetes!”, desafiou José Raposo.