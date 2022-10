Transparências e rachas profundas em noite de brilho e cor dos Globos de Ouro

A passadeira vermelha dos Globos de Ouro, da SIC, voltou a estender-se para mais uma noite de glamour, mas acima de tudo ousadia e criatividade. Das cores da moda aos tons fortes, passando pelas absolutas transparências e pela exibição de novas partes do corpo.

Que o diga a atriz Sara Matos, que ostentou um dos “outfits” mais icónicos da noite, em azul forte e com uma parte de cima que mais parecia saída de uma mesa de joalheiro do que o de uma máquina de costura. Impactante e alinhada com uma das tendências da moda internacional, a protagonista da nova novela da SIC brilhou no Coliseu dos Recreios, em noite de Globos de Ouro, neste domingo, 2 de outubro.

Com ela e mostrando que há outras partes do corpo dignas de nota, destaque para o vestido brilhante da atriz Dânia Neto que pôs em evidência a anca e para o da homóloga Ana Marta Ferreira, numa absoluta desconstrução e multiplicação de rachas e mostrando as pernas longitudinalmente e de diversas perspetivas.

Mas houve também transparências e ainda mais cor. Confira alguns dos looks mais emblemáticos.