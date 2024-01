Troca de “farpas” entre Rita Pereira e Joana Marques: “Não posso deixar passar”

Rita Pereira foi o tema da rubrica “Extremamente Desagradável” de Joana Marques. Atriz não ficou indiferente aos comentários e respondeu à comediante.

Na mais recente rubrica “Extremamente Desagradável” de Joana Marques, o título foi “Rita Pereira, Versão Brasileira Herbert Richers”, na qual a atriz foi a visada. Contudo, Rita parece não ter gostado dos comentários feitos e decidiu responder à comediante.

“Joana Marques! Já tinha tantas saudades das tuas interpretações das minhas entrevistas. São sempre tão diferentes daquilo que eu realmente disse. Ora, uma vez mais aconteceu isso e aprendi aqui no Brasil a não deixar passar”, começa por dizer a atriz.

“A minha agente não gosta que eu fale e está-me sempre a dizer para eu não te responder, mas desta vez eu vou falar. Não posso deixar passar o facto de te dar jeito para ter graça que eu tenha dito coisas tão horríveis como ‘o Brasil é melhor do que Portugal’. Não disse isso. Nunca disse, pelo contrário. O que eu disse é que nós portugueses somos tão bons a fazer novelas quanto os brasileiros, só que os brasileiros têm mais dinheiro, ou seja, têm mais meios para chegar ao objetivo final”, explica.

“Como também não disse que as bundas brasileiras são melhores do que as portuguesas. Não deves ter visto bem o meu vídeo. Fico ansiosamente à espera da segunda parte”, notou ainda.

Face às acusações, Joana Marques escreveu: “Isto não é de agora. Eu sempre tive dificuldades a interpretar as palavras de grandes autores. Luís de Camões, Miguel Torga, Rita Pereira…”.