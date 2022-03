TVI afasta Quintino Aires após comentários sobre doação de sangue por homossexuais

TVI afastou, esta quarta-feira, 15 de setembro, Quintino Aires do papel como comentador do “Big Brother 2021” devido aos comentários que fez sobre a doação de sangue por parte de homossexuais.

Depois de se ter distanciado das declarações do psicólogo publicamente, a estação de Queluz de Baixo optou por afastar o comentador, tal como confirmou uma fonte do canal ao site da N-TV.

Até ao momento, não há detalhes desta rutura entre a TVI e Quintino Aires. O afastamento surge após as críticas do psicólogo a Bruno Almeida, concorrente do “BB”, que levou a doação de sangue por parte de homossexuais à Assembleia da República.

“Acho que é um ato perigosíssimo o que ele fez e sem lógica nenhuma. Temos muito ativistas que são apenas gente inconsciente que não sabe o que está a fazem”, afirmou.

“Quando aparece um miúdo irresponsável, deixe-me invocar a Constituição Portuguesa para dizer o que vou dizer, uma bicha desocupada, a achar-se o herói da rotunda e que foi acabar com a discriminação contra a homossexualidade, não foi isso que foi fazer, foi diferente e é importante que estas coisas sejam ditas”, prosseguiu.

“De facto os homossexuais eram muito mais promíscuos. Aliás, continuam a querer mostrar a sua promiscuidade quando têm aquela vergonhosa marcha da vergonha […] Não tenho nenhum orgulho porque não tenho nada de superior em relação ao facto de elas serem hetero orientadas”, rematou.