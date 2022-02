Audiências: TVI alcança melhor mês do ano

A TVI fechou o mês de junho com um share de 14,6% (target universo), o seu melhor resultado do ano. No “prime time” a TVI alcança um “share” de 17,3%.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, o “Big Brother” reafirmou-se como o programa preferido dos portugueses nas noites de domingo, com mais de 1 milhão de espectadores e uma quota de 25,7%. A TVI salienta, ainda, “a vantagem esmagadora, cerca de 40% em relação ao canal concorrente, da Gala do “Big Brother” no target comercial ABCD 15/54″.

Na ficção, a novela “Quer o Destino” é vista diariamente por mais de 1 milhão de espectadores e obteve um “share” de 20,3%. A reedição de “Espírito Indomável – A Série” também continua a ter um bom desempenho, tendo sido vista em média por mais de 650 mil espectadores.

A TVI destaca, ainda, as emissões especiais solidárias “A ajuda não pode parar” numa campanha de angariação de fundos para ajudar as vítimas da pandemia através da Rede de Emergência Alimentar. As duas emissões especiais contactaram com mais de 1 milhão e 800 mil espectadores.

Numa análise aos canais do cabo, o TVI Reality é o 3.º canal do top e foi também o 6.º do “ranking” geral este mês, com 2,2% de share e uma audiência média diária de 50 mil espectadores.