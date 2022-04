TVI anuncia apresentadoras do “Big Brother Famosos”

A TVI anunciou, esta quinta-feira, 20 de dezembro, as apresentadoras do diário e do extra do “Big Brother Famosos” (TVI), que vai estrear no pequeno ecrã a 2 de janeiro.

Para acompanhar tudo o que vai acontecer dentro da “casa mais vigiada do país”, a estação de Queluz de Baixo vai ter três horários “inteiramente dedicados a todas as atualizações” na grelha, refere um comunicado.

A partir de 3 de janeiro, das 19h00 às 20h00, Mafalda Castro apresenta o “BB Diário”. No período da noite, Marta Cardoso apresenta o “BB Extra”, transmitido entre as 00h00 e as 02h00.

A partir de 10 janeiro, das 18h00 às 19h00, Alice Alves conduz o “BB Última Hora”. Já o papel de apresentadora das galas vai ser assumido pela diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, tal como revelou a TVI.