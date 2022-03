TVI anuncia comentadores do “Big Brother 2021”

Após a estreia no domingo à noite, 12 de setembro, os espetadores da TVI vão agora poder acompanhar diariamente o que se passa no “Big Brother 2021” (TVI). Eis os comentadores do formato.

Como já tinha sido anunciado pela estação de Queluz de Baixo, Mafalda Castro e Helena Coelho conduzem os diários às 19h00 e Alice Alves apresenta o Extra às 00h00.

Nesta edição, o painel de comentadores conta com caras conhecidas do público e dos “reality shows”.

São eles: Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, Andreia Filipe, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel, Merche Romero, Quintino Aires, Susana Dias Ramos e Zé Lopes.