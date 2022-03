TVI anuncia data de estreia do “Dança com as Estrelas”

“Dança com as Estrelas” está de volta às noites de domingo da TVI. O formato, avalizado pelo novo diretor de Programas, Nuno Santos, estreia-se a 16 de fevereiro.

Com Rita Pereira e Pedro Teixeira a marcar o ritmo, serão muitas as figuras públicas que vão deslumbrar na pista de dança juntamente com dançarinos profissionais.

Nesta competição, cada par irá apresentar todas as semanas um ritmo de dança que será avaliado pelo júri.

As duas duplas menos votadas pelo público e pelos jurados terão de se enfrentar no já famoso duelo: o “frente-a-frente”. Aqui, o público será soberano e o par que receber menos votos é eliminado.

A possibilidade de o programa voltar começou ontem à tarde nas redes sociais. O “Dança com as Estrelas” vai ser emitido antes do “Big Brother 2020”.