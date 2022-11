TVI anuncia emissão especial do “Big Brother” com Cristina Ferreira

A TVI anunciou que vai transmitir esta quinta-feira, 10 de novembro, uma emissão especial do programa “Big Brother”, com apresentação de Cristina Ferreira.

O “reality show” tem estando envolto em polémica depois de Rúben e Tatiana Boa-Nova terem tido autorização por parte da TVI para contactar, através do jardim exterior da “casa mais vigiada do país”, com o seu filho.

Depois de vários internautas pedirem justificações ao quarto canal nas redes sociais, a TVI anunciou que acontecerá uma transmissão especial durante o final de tarde desta quinta-feira.

“Amanhã, Cristina Ferreira faz ligação especial à casa”, pode ler-se na legenda.

“Uma vergonha de programa desde apresentado por Cristina Ferreira. Volta, Teresa Guilherme!” comentou uma internauta. “Vai ser sincera e contar toda a verdade? Ao menos isso”, atirou outra cibernauta.

Mafalda Diamond, Diana Lopes, Joana Schreyer, Jéssica Gomes, Bárbara Parada e Sónia Pinho são os concorrentes que estão nomeados e em risco de serem expulsos do “Big Brother 2022”.