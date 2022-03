TVI assinala 10 de junho com programa “Bom para Portugal” no Monsanto

A TVI vai assinalar o feriado desta quinta-feira, 10 de junho, com uma emissão especial – o “Bom Para Portugal”.

No Dia de Portugal a TVI terá uma emissão especial para celebrar o início do Euro 2020 e “aquilo que o nosso país tem de melhor para oferecer, com apresentação de Manuel Luís Goucha, que estará acompanhado de Iva Domingues, Maria Cerqueira Gomes, João Montez e Mafalda Castro”, refere a estação, em comunicado.

No período da tarde, entre as 14.00 h e as 20.00 h, o mercado na Quinta da Pimenteira, localizado no coração do Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, terá uma emissão especial em direto na TVI, em “streaming” no TVI Player assim como no canal de Youtube do Continente.

“Em vésperas de arranque do Euro 2020, o futebol será, como não poderia deixar de ser, o rei desta festa portuguesa, mas os grandes nomes da música nacional também prometem prender as atenções, quer no público no local, quer dos telespetadores, havendo uma surpresa no final desta emissão”, acrescenta a estação de Queluz de Baixo.