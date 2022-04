TVI “baralha e volta a dar”: “Em Família” sai do sábado, volta o “VivaVida”, um “BB” e um “Dia de Cristina” especiais

A TVI mudou a programação de sábado que vinha a seguir até aqui: apesar dos bons resultados de “Em Família”, o programa de Cristina Ferreira e de Goucha salta da grelha este sábado e há muitas novidades.

“Em Família” voltou às boas audiências este fim de semana, com uma média de 800 mil telespetadores sintonizados em Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, mas a diretora de Ficção e Entretenimento resolveu mexer na antena para o próximo sábado, dia 19 e a dupla com Goucha ficou em suspenso.

Assim, a TVI vai apresentar no início do fim de semana, a seguir ao jornal, o programa “Conta-me”, seguido pelo “VivaVida Especial Natal” – que tinha sido retirado do “ar”. Mas as novidades não se ficam por aqui: para o resto da tarde no quarto canal está preparado um “Big Brother – A Revolução Especial em Festa”, a partir das 16.00 H, e, a partir das 21.45 H, outra grande novidade, o “Dia de Cristina – Especial” que, habitualmente, é transmitido à semana, de manhã e à tarde.

A ausência de “Em Família” é particularmente notada, porque a TVI tem-se aproximado percentualmente da SIC e ganho, inclusivamente, alavancada pela dupla que fez tanto sucesso no início do dia e, agora, nas tardes.