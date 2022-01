TVI cancela “Dança com as Estrelas” deste domingo

A TVI decidiu cancelar o programa “Dança com as Estrelas” deste domingo, dia 15. Em causa, a pandemia do Covid-19.

Já não vai haver dança neste domingo na Quinta dos Melos, os estúdios da Plural em Bucelas. Devido à pandemia do Covid-19, o “Dança com as Estrelas” foi cancelado. Para já, o deste domingo – as próximas edições permanecem em dúvida.

Para a estação de Queluz, os apresentadores, bailarinos, celebridades e toda uma vasta equipa de produção não devem ser expostos aos riscos de serem contagiados pelo Coronavírus.

https://www.instagram.com/p/B9fdtQfp6BW/

Recorde-se que, para mais, o programa se realiza com público, que se divide entre dois andares, num espaço fechado.

A própria dança obriga os bailarinos e as celebridades a um contacto físico constante, algo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Governo português desaconselham vivamente.

