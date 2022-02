“Big Brother”: TVI castiga Pedro e Sofia por falarem do exterior

A TVI vai castigar os concorrentes Pedro e Sofia por terem falado de assuntos do exterior dentro da casa do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI).

A produção do “reality show” revelou que Pedro e Sofia violaram uma das regras do programa e vão ser castigados. A sanção será anunciada no “Big Brother – Duplo Impacto – Última Hora”, às 18.00 H.

“Sofia e Pedro falam do exterior e o ‘Big Brother’ não vai deixar passar! Não perca, hoje a partir das 18h!” pode ler-se na publicação feita no perfil oficial do “BB” no Instagram.

Entre os internautas que reagiram à publicação, surgiram comentários de indignação por apenas Pedro e Sofia serem punidos. “A Bibi (Bernardina) conseguiu falar mais do que eles os dois e nada lhe acontece?” atirou uma fã.

“A Bibi também deu informações… Mas já se percebeu que uns são filhos e outros enteados”, escreveu outra.