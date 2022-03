TVI celebra 28 anos com emissão especial

A TVI está a transmitir uma emissão especial dedicada “aos portugueses”, este sábado, 20 de fevereiro, para celebrar os 28 anos.

“Parabéns Portugal” será uma emissão única que juntará o Entretenimento e a Informação da estação, numa viagem pelo país, durante nove horas de emissão com 30 caras da estação, que vão juntar-se aos portugueses para uma celebração e festa em vários palcos.

Em estúdio, Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes, Pedro Teixeira, Rúben Rua, Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos, Iva Domingues e Nuno Eiró farão a festa. O canal garante ainda “grandes atuações musicais, muito humor e alegria”.

A Norte de Portugal, Rita Pereira estará na cidade do Porto, Santiago Lagoá em Ponte de Lima. Rumo a Sul, Manuel Luís Goucha, Alice Alves e Susana Pinto estarão em Reguengos de Monsaraz, Estremoz e Tavira. A dupla Inês Gutierrez e João Montez assinalam a data a partir da Covilhã. Já Mónica Jardim estará em Lisboa.

O “Jornal da Uma” será apresentado em quatro cenários em simultâneo e com quatro jornalistas em regiões diferentes. Já o “Jornal das 8” será emitido em simultâneo no Porto, por Pedro Mourinho, e em Lisboa, com José Alberto Carvalho, desde o Cristo Rei.