TVI celebra aniversário em noite de glamour (fotos)

A TVI festejou neste sábado à noite o 29.º aniversário numa festa de glamour e elegância no Casino Estoril. Goucha e Cristina foram os anfitriões.

Perto de alcançar 30 anos de existência, a TVI juntou neste sábado à noite cerca de 500 convidados no Salão Preto e Prata do Casino Estoril para assinalar o 29.º aniversário.

As caras da estação, do entretenimento à informação, passando pela ficção, marcaram presença, com destaque para os apresentadores, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Goucha chegou mesmo a cantar, em imagens que poderá ver neste domingo na N-TV, ao lado de Cláudio Ramos, que esteve toda à noite à conversa com a parceira do programa “Dois às 10”, Maria Botelho Moniz.

A gala ficou, sobretudo, marcada pela celebração da novela “Festa é Festa”, que lidera audiências e é uma “âncora” do quarto canal.

Pela passadeira vermelha passaram todas as figuras mais conhecidas da estação, entre elas Mónica Jardim, Rita Pereira e Marisa Cruz.

O outro programa de referência da TVI, o “Big Brother Famosos”, também não ficou de fora, com uma ligação direta à “casa mais vigiada do país” e a presença, na gala, dos ex-participantes Jaciara, Leandro, Nuno Homem de Sá, Laura Galvão, Jay e Hugo Tabaco.