Cinco entradas, quatro expulsões e cinco mulheres nomeadas em ‘O Triângulo’

Segunda noite de gala na TVI, mais um serão de agitação na casa mais vigiada do país. Entre entradas e saídas, há agora cinco mulheres em risco de expulsão do reality show apresentado por Cristina Ferreira

Que a noite seria agitada, isso estava mais do que prometido com dez concorrentes fora da casa, dispostos em duplas competitivas, a tentar uma vaga reservada a apenas metade. O público escolheu, por isso, dar via verde aos concorrentes Inácia Nunes, Dário Pinto, José Carregal, Tiago Graça e Rafael Mota.

Olhando para dentro do formato, André Silveira, Afonso Vaz, Ricardo Pacheco e Gonçalo Chaves foram escolhidos para abandonar o concurso da TVI conduzido por Cristina Ferreira.

No final, voltaram a ser selecionados os que ficaram nomeados – com exceção de Alice, Jandira e Carolina Aranda por estarem imunes. Daqueles, cinco mulheres estão em risco de expulsão. Isa Oliveira, Lara Moniz, Lívia Ferreira, Mariana Duarte e Rosa Patrício estão, durante esta semana, à mercê do voto do público.