TVI, CNN Portugal e Judite Sousa chegam a acordo sobre saída da jornalista: “Comunicado foi imperativo moral”

A TVI, a CNN Portugal e Judite Sousa chegaram a um acordo sobre a saída da jornalista, que muita polémica deu no verão do ano passado.

Ponto final na relação, com um “aperto de mão” – público – entre as partes: a TVI, a CNN Portugal e Judite Sousa chegaram a um acordo sobre a saída da jornalista. As três partes lamentaram, em comunicado, lido no pequeno ecrã, “qualquer involuntário transtorno, incómodo ou inconveniente que possa ter surgido no decurso do relacionamento profissional que mantiveram”.

“ O comunicado da administração da TVI foi divulgado ontem no final do ‘Jornal da CNN’. A narrativa foi negociada durante meses pelos advogados das partes”, referiu Judite Sousa nas redes sociais.

“Trata-se de um comunicado que se tornou para a minha pessoa um imperativo moral”, assegurou a jornalista.

Recorde-se que no verão do ano passado a jornalista anunciou a saída da CNN Portugal em resposta a uma seguidora no Instagram. Na altura foi noticiado que a alegada falta de apoio e de condições à repórter na guerra da Ucrânia teriam precipitado a saída da profissional de Queluz de Baixo.