TVI confirma chegada de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz, uma das comunicadoras mais talentosas da nova geração, é uma das apresentadoras do “Big Brother 2020”.

A chegada da apresentador à TVI é, para o diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, “um sinal forte da mudança” que está a ser construída. A comunicadora tem uma “excecional empatia com o público” e foi escolhida para “a nova TVI”.

“Para já no Big Brother e, mais à frente, noutros géneros e formatos a sua versatilidade vai fazer a diferença. A Maria tem igualmente uma forte presença no digital o que é estratégico para nós”, afirmou.

Maria Botelho Moniz, de 35 anos, tem formação como atriz, mas nos últimos anos ganhou espaço como apresentadora e comentadora do “magazine” “Passadeira Vermelha” (SIC Mulher).

“Chego à TVI com toda a energia e focada na mudança. Sou uma grande fã do Big Brother, conheço bem o formato e agradeço a confiança. Vou estar à altura, agora e no futuro”, garantiu.

A apresentadora junta-se para já a Mafalda Castro e Ana Garcia Martins – A Pipoca Mais Doce. As três vão estar com Cláudio Ramos, que é o apresentador principal do “reality show”.

LEIA TAMBÉM: