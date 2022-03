TVI confirma contratação de João Fernando Ramos e traça objetivo: “Expansão na Região Norte”

O jornalista João Fernando Ramos saiu da RTP e vai começar a trabalhar na TVI em setembro, confirmou esta tarde a estação, em comunicado.

Numa missiva enviada às redações dos jornais, o diretor-geral do quarto canal, Nuno Santos, congratula-se com a contratação do profissional à estação do Estado.

“A nova TVI que estamos a construir é um canal de televisão em aberto, uma Plataforma de conteúdos verdadeiramente nacional, inclusiva e capaz de unir os portugueses”, começa por adiantar o responsável.

“Afirmar a TVI nas diferentes regiões do país, estimulando a proximidade às pessoas, é uma das nossas missões”, informa Nuno Santos.

“Nesse sentido, a nova estrutura da TVI terá um responsável executivo pela nossa operação e expansão na região Norte do País. O jornalista João Fernando Ramos, que nos últimos anos apresentou e coordenou o ‘Jornal 2’ na RTP2 e que foi considerado em 2019 um dos dez jornalistas mais influentes, num estudo realizado pela Omnicom/Cision/UCP, vai coordenar a estratégia de implementação que visa dar ao Porto e ao Norte uma nova centralidade”, acrescenta Nuno Santos.

“Em articulação com o Diretor Geral, terá responsabilidades transversais, com o foco nas áreas de conteúdos. Dou as boas-vindas e desejo o melhor ao João, que começa a trabalhar no próximo dia 1 de Setembro”, conclui.

João Fernando Ramos agradeceu a confiança, numa mensagem publicada nas redes sociais. Vamos a isto. Obrigado pela confiança. É hora de construir, coisa de que eu gosto muito!”