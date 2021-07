TVI confirma Covid-19 na estação, mas garante que António Costa esteve em segurança na entrevista

É a notícia que está a marcar o dia: a TVI registou, pelo menos, um caso de Covid-19. A estação confirma, mas rejeita que o primeiro-ministro tenha sido colocado em risco na recente entrevista.

É a “TV 7 Dias” que avança com a informação na edição desta quinta-feira: há, pelo menos, um caso de Covid-19 na estação e, na entrevista recente ao primeiro-ministro, António Costa, terá estado a trabalhar um produtor que tinha efetuado um teste e que estava aguardar o resultado.

Helena Forjaz, diretora de Comunicação da TVI, confirma que há, pelo menos, uma pessoa infetada mas, garante: “Não escondemos nada e, desde o dia em que foi detetado o caso, agimos em conformidade com as normas da DGS”.

Já quanto à entrevista a António Costa, trata-se de um tema mais sensível, por se tratar do primeiro-ministro: “Avisámos a equipa do sr. primeiro-ministro e preferiu-se fazer a entrevista na residência oficial, em São Bento. Não havia do nosso lado qualquer pessoa que tenha tido contacto com a pessoa infetada”, remata Helena Forjaz.