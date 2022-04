TVI consegue melhor mês do ano com novelas e “Big Brother”

A TVI fechou o mês com 14,5% de share, o seu melhor resultado desde junho de 2019. Novelas e “Big Brother” alavancam boas performances.

No “prime time” é preciso recuar mais um ano (maio de 2019) para se verificar um resultado superior ao alcançado este mês, que foi de 18.6%.

Além do que foi referido, a estação de Queluz de Baixo foi o canal que mais cresceu face ao mês de abril.

Maio é claramente o mês do “Big Brother”, programa que permitiu à TVI voltar a liderar as noites de domingo e a disputar a liderança nas noites dos dias de semana. Neste caso em particular a TVI cresce cerca de 30% na faixa. O “Big Brother” das 19 horas também permitiu ao canal ter um crescimento considerável na faixa, mais de 20%.

Na ficção continua o bom desempenho da novela “Quer o Destino”, que é vista diariamente por mais de 1 milhão e 100 mil espectadores a que corresponde um share de 21.2%.

Nota de destaque também para a reedição de “Espírito Indomável – A Série” que também tem alcançado excelentes resultados, tendo sido vista em média por mais de 700 mil espectadores.

O mês de maio marca também o regresso do programa “Somos Portugal” que foi visto por cerca de 500 mil espectadores.

Com o início do “Big Brother” o canal TVI Reality tornou-se um dos mais vistos pelos portugueses, sendo a partir do dia 11 de maio o 7.º canal mais visto e o 4.º no universo de canais de cabo com 2% de share, a que corresponde uma audiência média diária na ordem dos 50 mil espectadores. De referir que o canal está disponível em exclusivo na MEO e NOS.

O mês de maio fica também marcado por bons números do digital da TVI. Nos websites e apps, são já mais de 200 mil os portugueses que se registaram na App do “BigBrother”, tendo participado com 40 mil votos. No website da TVI as sessões e “pageviews” mais que duplicaram face ao mês anterior, fruto do sucesso da novela “Quer o Destino” e do “reality” “BigBrother”.

No TVI Player, um aumento de 20% no consumo de conteúdos reforça esta maior adesão à emissão da TVI, TVI24 e TVI Reality (fora de Portugal).

Também na informação, mantendo os resultados históricos dos meses anteriores, a TVI24 mantém em maio mais de 16M de sessões no seu website e app.

Nas redes sociais, a TVI soma uma quota de 70% no Instagram na comparação direta com os restantes canais generalistas e sendo assim líder destacada, o mesmo sucedendo no Facebook com praticamente 50% de quota, sozinha, na comparação direta.