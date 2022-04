TVI convida telespetadores a assistirem ao Wonderland Lisboa em casa

Na quinta edição do mercado de Natal, a TVI convida os telespetadores a ficarem em casa e assistir ao Wonderland Por Lisboa.

“No domingo, dia 20 de dezembro, a magia do Wonderland volta a contagiar o país, na Aldeia de Natal do ‘Somos Portugal’”, revela o quarto canal, em comunicado.

A festa faz-se com muita música e com a chegada de uma Parada de Natal, que irá percorrer as ruas de Lisboa.

“Somos Portugal Wonderland” é uma emissão especial conduzida por Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes, Mónica Jardim e Santiago Lagoá, com a presença das mais emblemáticas atrações de Natal.

Um Cortejo de Natal vai passar por várias ruas de Lisboa, entre as 10.00 H e as 12h30, com um conjunto de viaturas decoradas a rigor e personagens emblemáticas, que levam a alegria do Natal aos telespetadores.

Entretanto, a TVI associou-se à Santa Casa da Misericórdia e Jogos Santa Casa, à Câmara Municipal de Lisboa e à NIU para oferecer um Natal mais feliz a quem mais precisa, com a entrega de cabazes alimentares e brinquedos a famílias carenciadas.