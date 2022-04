TVI cresce em fevereiro

A TVI reforçou em fevereiro a sua posição no mercado televisivo, consolidando o segundo lugar entre os canais mais vistos ao alargar a vantagem para a RTP de 0,5pp para 1,0pp.

De acordo com um comunicado divulgado pela estação, “com uma quota de 14,2 a TVI foi mesmo o canal generalista que mais cresceu” num mês, salienta o canal de Queluz “em que não emitiu qualquer evento desportivo, em contraste com os três jogos do Benfica e um do FC Porto exibidos em canal aberto”.

“De salientar os resultados alcançados nas tardes de sábado entre as 17h e as 20h que permitiu à TVI alcançar a liderança, tendo registado um crescimento quase de 20 por cento. A TVI não liderava esta faixa desde dezembro de 2018”, recorda o comunicado.