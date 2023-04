TVI desmente alegados comentários de Mário Ferreira sobre saída de Cristina da SIC

“Totalmente falsos”, “levianos e gratuitos”. TVI desmente comentadores e recusa afirmações que são imputadas ao empresário Mário Ferreira e alegadamente respeitantes à transferência de Cristina Ferreira da SIC para a TVI

A estação de Queluz de Baixo declarou serem “totalmente falsas e sem qualquer tipo de fundamento as afirmações feitas em comentários na CMTV, invocando pretensas declarações de Mário Ferreira a propósito da transferência de Cristina Ferreira para esta estação”.

O comunicado foi emitido esta tarde de quarta-feira, 19 de abril, e após informações veiculadas no formato matutino daquele canal do cabo e no qual foi dito, pelo comentador Leo Caeiro que enunciava eventuais frases trocadas pelo empresário aquando da polémica transferência de Cristina Ferreira da SIC para a TVI.

Por isso, a nota da estação de Queluz de Baixo vem lamentar comentários feitos de forma “leviana e gratuita” e invocar que seja “falso que Mário Ferreira tenha dito que ‘é a TVI que vai pagar, por isso é indiferente para a Cristina’ e que tenha acrescentado ‘vem para cá não te preocupes’ como de forma fantasiosa cita o referido comentador e que essa tenha sido a razão da sua mudança da SIC para a TVI”.

A estação considerou mesmo tratar-se de uma atitude “demonstrativa de um profundo desconhecimento acerca do negócio e do meio dos media”, lê-se na mesma nota.