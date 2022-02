TVI desmente contratação de jornalista Clara de Sousa

O quarto canal acabou de desmentir a possível contratação de Clara de Sousa à SIC. Nuno Santos, diretor-geral da TVI, elogia a amiga, mas garante que não está nos planos.

Mais um dia, mais uma possível contratação. Depois de Cristina Ferreira para o entretenimento e de Anselmo Crespo, João Fernando Ramos e Pedro Mourinho para a Informação, alguns meios de comunicação garantiram que a TVI não se ia ficar por aqui e estaria de olho em José Rodrigues dos Santos e Clara de Sousa.

Depois de desmentir esta terça-feira o interesse no “pivot” do “Telejornal”, da RTP, Nuno Santos garantiu esta quarta-feira que também a jornalista da SIC não está a caminho de Queluz de Baixo.

“Quando em 2000 (20 anos!) criámos a SIC Notícias, a Clara de Sousa foi uma das primeiras pessoas que eu e o Emídio Rangel convidámos. Sem modéstia foi uma boa decisão, como se tem visto”, começou por escrever Nuno Santos nas redes sociais.

“A Clara é uma grande pivot que todos admiramos, uma jornalista sólida, uma excelente pessoa e uma querida amiga. Sucede que desta vez a história não se repete”, acrescentou.

“A TVI nunca desafiou a Clara, tal nunca esteve no nosso horizonte. Diferentes tempos, diferentes vontades, numa estratégia onde o futuro é o foco. A TVI, como se verá nos próximos dias e depois nos próximos meses, terá figuras femininas com relevo na organização e no ecrã”, garantiu, a concluir, o diretor-geral da TVI.

