TVI desmente colaborador Quintino Aires depois do psicólogo atacar o “Big Brother”

A TVI viu-se obrigada, esta terça-feira, a desmentir Quintino Aires, depois de o psicólogo e colaborador da estação ter feito um ataque cerrado ao “Big Brother”.

Quintino Aires criticou o “Big Brother” por o soberano da mansão da Ericeira ter ordenado a Edmar e Bruno Savate que usassem uma falsa barriga de grávida e ainda respondessem a questões sobre o parto.

O psicólogo começou por considerar “uma lamentável e triste iniciativa do ‘Big Brother’”, para, a seguir, se justificar: “A feminilidade não se reduz às dores de parto. E não me parece que o contributo para que homens e mulheres se consigam entender vá por uma espécie de vingança: ‘Tu não tens esta dor, então sente-a lá’”, referiu, entre outras acusações.

As declarações não caíram bem na TVI e, à noite, no programa “Extra”, a estação viu-se obrigada a responder num comunicado lido pela apresentadora Mafalda Castro, a contestar as declarações do próprio colaborador.

“O ‘Big Brother’ é um programa que trata de todos temas, atividades e pessoas com respeito, seriedade e dignidade”, começou por referir. “Um formato que visa os valores humanos e com impacto significativo na sociedade”.

Mafalda Castro foi, a seguir, mais longe, em defesa da equipa: “Parabéns a toda uma equipa que diariamente e de forma incansável leva este formato de televisão ao grande público e que todos os comentários e opiniões dos nossos convidados são obviamente da sua inteira responsabilidade”, rematou.