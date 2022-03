TVI desvenda primeiras imagens do “Big Brother”

A nova casa do “Big Brother”, construída de raiz, está pronta para abrir as portas e receber os seus concorrentes a 12 de setembro.

Com uma área útil de 1360m2, esta nova mansão está equipada com 80 câmaras robotizadas com um alcance de Zoom 50x, para que cada detalhe possa ser capturado de todos os cantos da sala. Existem câmaras verticais e horizontais, que operam em calhas, e ainda três câmaras em tripé e equipamentos tecnológicos para que nada escape ao “olhar” atento do “Big Brother”.

Na régie, dois realizadores assumem o comando das operações numa sala que está equipada com mais de 30 computadores, desde tablets a ecrãs táteis gigantes. A edição é feita nas 13 salas equipadas com software Avid, segundo a TVI.

A nova casa do “BB” contém 32 microfones externos colocados nas diferentes salas. Com um total de 35Kms de cabo, esta foi uma construção que exigiu uma equipa técnica de vários países ao longo de seis semanas.

A iluminação é feita com 200 lâmpadas LED de baixo consumo 24volts. Segundo a TVI, revelou em comunicado “a casa do ‘Big Brother’ foi pensada ao pormenor, com recurso às equipas mais competentes e aos equipamentos da melhor tecnologia”.