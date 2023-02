TVI divulga imagens da casa do novo programa “O Triângulo”

A TVI divulgou as primeiras imagens do novo programa “O Triângulo”, que estreia este domingo, 26 de fevereiro, com a condução de Cristina Ferreira.

Após ter sido divulgado uma primeira imagem por Cristina Ferreira, a estação de Queluz de Baixo partilhou pela primeira vez imagens da casa onde os concorrentes do novo formato vão viver.

“A casa d”O Triângulo’ está pronta para receber os corajosos que aceitaram embarcar neste desafio já amanhã. Mas afinal, quantos concorrentes vão entrar? Faça as suas apostas” pode ler-se na publicação.

Vários internautas tentaram adivinhar quantos concorrentes vão participar. “24 concorrentes de duas equipas por semana”, atirou um seguidor. “Por volta de 22 ou 25”, escreveu outro.

O programa “Extra” do universo do novo formato será conduzido por Alice Alves, perto da 00h00, durante a semana. Já o “Diário” ficará à responsabilidade da apresentadora Mafalda Castro.