TVI divulga segredos dos concorrentes do novo programa “O Triângulo”

A poucas horas de estrear o novo programa “O Triângulo”, na TVI, a estação de Queluz de Baixo divulgou os vários segredos dos concorrentes.

Com o novo “reality show” prestes a estrear-se na antena, com a condução de Cristina Ferreira, o quarto canal publicou, no perfil de Instagram, o que parecem ser segredos ou afirmações referentes a cada concorrente.

“Eu gosto de um bom barraco. Não dispenso nem por nada”, pode ler-se numa das publicações.

“Sei que intimido os homens porque sou demasiada areia para o camião deles”, lê-se no “post” seguinte.

E ainda: “Eu não viajei 1700 quilómetros para ter um papel secundário”.

Também a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou os seguidores curiosos ao publicar vários nomes no InstaStories, do Instagram, dando a entender que pode ser a identidade dos concorrentes do programa.

Até ao momento, ainda não existe qualquer confirmação. Sabe-se apenas que o programa vai para o ar às 21h30 e será conduzido por Cristina Ferreira. O “Extra” ficará ao cargo de Alice Alves e Mafalda Castro tomará conta do “Diário”.