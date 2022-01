TVI e CNN ganham audiências das eleições em conjunto, mas SIC foi a mais vista

A TVI e a CNN Portugal aproveitaram a operação conjunta das eleições Legislativas para gritar vitória, mas a SIC foi a mais vista “sem coligação”.

Redes sociais ao rubro com os resultados das televisões em noite de eleições Legislativas. A TVI e a CNN Portugal, que tiveram a emissão em conjunto, garantem que venceram as audiências, mas um olhar mais atento para os resultados resulta na vitória da SIC.

A estação de Paço de Arcos, que emitiu o “Especial Informação São Bento 2022”, obteve 17,2 por cento de “share”. Seguiram-se a TVI, com 16,3 e a RTP1, com 10,9.

Rodrigo Guedes de Carvalho, que conduziu a emissão do terceiro canal com Clara de Sousa e Bento Rodrigues já se congratulou com os resultados da SIC. “Um dia que começa bem. A noite eleitoral da SIC e SIC Notícias teve também uma maioria absoluta nas audiências. E deparo-me com uma generosa recensão ao meu romance de 2020. Só posso estar grato”, escreveu o jornalista.

Nas redes sociais, como referimos no início do texto, o assunto está a ser discutido, com muitos internautas a falar de uma alegada “geringonça” entre TVI e CNN Portugal, a fazer lembrar os entendimentos políticos entre PS, CDU e Bloco de Esquerda na última legislatura.