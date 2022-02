TVI e CNN Portugal têm nova direção

Nuno Santos, diretor de Informação da TVI e da CNN Portugal, apresentou, esta sexta-feira, 18 de fevereiro, ao Conselho de Redação, os nomes que vão passar a integrar a direção dos dois canais.

Para o cargo de diretor Executivo de Televisão o nome escolhido é Frederico Roque de Pinho. Já para diretor Executivo Digital e Estratégia o eleito foi Pedro Santos Guerreiro. A pasta de subdiretora de Conteúdos e Planeamento passa agora para a alçada de Raquel Matos Cruz e a de subdiretora Operacional e de Convergência para Paula Oliveira. Por fim, Joaquim Sousa Martins passa a subdiretor de Eventos Especiais, Meios e Comunicação Interna.

De acordo com a nota de imprensa a decisão foi feita em “articulação com o novo diretor-geral da TVI e a equipa está já em funções”. Recorde-se que José Eduardo Moniz, assinou contrato com a TVI, esta quinta-feira, 17 de fevereiro.

“Nuno Santos, que acumula a direção de Informação da TVI e da CNN Portugal, reforça que as duas marcas são muito poderosas. Sublinha que é necessário, por um lado, projetar a matriz do jornalismo da TVI, sempre inquieto e jamais acomodado, e, por outro, afirmar a CNN Portugal como plataforma de referência, em televisão e no digital, com audiência cada vez mais relevante e qualificada”, lê-se na nota de imprensa como justificação da decisão.