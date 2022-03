TVI é o canal que mais cresce e alcança o melhor resultado desde junho do ano passado

A TVI é o canal generalista que mais cresceu em relação ao mês anterior e fechou julho com um share de 15,5%, o seu melhor resultado desde junho de 2019.

No horário nobre, a estação alcança um share de 18,4%. Outro dos destaques do mês, vai para o target comercial ABCD 15/54 anos, com uma quota de 11,9%, que representa o melhor resultado desde maio de 2019.

O “Big Brother”, que está perto da sua reta final, afirma-se como o programa mais visto pelos portugueses nas noites de domingo (1 milhão 115 mil espectadores e uma quota de 27,2%). De salientar a vantagem (cerca de 50% em relação ao canal concorrente) da Gala do “BB2020” no target comercial ABCD 15/54.

A TVI disputa também a liderança nas noites de segunda a sexta-feira. Neste caso em particular, a estação de Queluz de Baixo quase que duplicou a sua quota na faixa. Das 18 às 20 horas, obtém também um crescimento considerável, acima dos 30%.

Na ficção, a novela “Quer o Destino” é vista diariamente por 1 milhão e 100 mil espectadores (share de 22,2%). Já a reedição de “Espírito Indomável – A Série” tem sido vista em média por 685 mil espectadores.

Outro dos destaques do mês é o “Você na TV” que obteve um crescimento de 16% em relação ao mês anterior. O “Jornal da Uma” foi o único bloco noticioso da hora do almoço a crescer, fechando o mês de julho com meio milhão de espectadores em média por dia.

Por sua vez, a TVI Reality tem conquistado cada vez mais público, tornando-se o terceiro canal do top, no que diz respeito apenas aos canais por cabo. Foi também o 6º do ranking geral este mês, com 2,2% de share (audiência média diária de 50 mil espectadores).