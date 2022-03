TVI em 2021 põe Fátima Lopes de volta às origens e muda a vida a Goucha e a Maria Cerqueira Gomes

Cristina Ferreira vai assumir “All Together Now”, um novo concurso de caça talentos que conta com a participação de 100 jurados. A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI e acionista da Media Capital vai ser a estrela maior da nova grelha ao apresentar um formato de grande entretenimento, na nova grelha da TVI para 2021.

Aliás, ela mesma está, nesta noite de quinta-feira, 19 de novembro, a apresentar aquelas que serão as propostas da estação para reconquistar a liderança nas audiências e que traz mexidas de rostos nos horários e nos formatos que conduzem.

Fátima Lopes está de volta ao passado e a um formato no qual vai “mudar a vida das pessoas”. Depois de polémicas em torno de saída das tardes da TVI, a apresentadora vai assumir um programa a evocar a sua estreia na concorrência, na SIC, e lembrando o “Perdoa-me”. “Fátima Lopes vai voltar aos grandes formatos de fim de semana e de noite”, afirma Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento da TVI em noite de apresentação da grelha para 2021. “É um regresso ao início, a vida dá muitas voltas. Gosto muito do day time, que já faço há quase 30 anos, mas é bom estar de volta”, afirmou Fátima Lopes.

Manuel Luís Goucha vai deixar as manhãs, horário que historicamente tem sido dele, e vai entregá-las a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, que vão estar juntos. “São vocês os protagonistas das manhãs da TVI”, afirmou Cristina Ferreira, em direto a partir do estúdio do “Dia de Cristina”.

“Isto é o concretizar de um sonho, é a cereja no topo do bolo e ao lado de alguém que cumpre também um sonho e é meu amigo”, confidenciou, comovida, Maria Botelho Moniz. “Quero fazer o que faz Goucha, trabalhei para isso”, acrescentou Cláudio Ramos.

Recorde-se que o apresentador – e já tinha sido anunciado – estará também ao lado de Teresa Guilherme para conduzir a edição do “Big Brother – Duplo Impacto”, para 2021 e que vai juntar os melhores concorrentes das recentes edições.

Quanto a Manuel Luís Goucha, o apresentador vai assumir, tal como tem sido anunciado, as tardes, sucedendo a Fátima Lopes. “Ao fim de 29 anos a acordar às seis da manhã, vais poder passar a manhã em casa”, antecipou Cristina Ferreira. Garantindo que continuará a ser “o Goucha”, o apresentador matutino vai responder a um novo público: “Vai ser maravilhoso mudar de vida, de registo e num novo ano”, afirmou. “O que mais me entusiasma é começar a fazer um programa do zero”, acrescentou o icónico rosto das manhãs.

Maria Cerqueira Gomes, por seu turno, vai juntar-se ao núcleo de entrevistadores do programa “Conta-me”, exibido ao sábado. “Queria muito isto e é uma extensão do que fazia no ‘Gente com Norte’, no Porto Canal. Sou uma menina com sorte”, afirmou Maria Cerqueira Gomes. E já tem um objetivo: ter Pinto da Costa sentado na cadeira da frente.

Sara Sousa Pinto vai assumir as manhãs, a partir das sete da manhã e num formato que decorre da Informação e que vai juntar entretenimento. “Infoteinment”, refere a jornalista. Com ela estará um homem, que vai assegurar a componente mais lúdica do formato, e que ainda não foi revelado.

Pedro Fernandes e Marco Horário vão estar juntos num novo formato. Num tom bem humorado, a dupla de apresentadores ironiza sobre o novo conteúdo, sem especificar detalhes.

Na ficção, Inês Castel-Branco, Diogo Morgado, Pedro Sousa, Paulo Pires, Marina Mota e Patrícia Tavares são os rostos da nova produção da TVI, que vai decorrer entre Braga, Gerês e os estúdios nos arredores de Lisboa.

O que está no ar, no histórico recente e segue para 2021

Susana Pinto vai andar a mostrar Portugal “Portugalando”, dando continuidade ao que já tem vindo a fazer na estação. Quem soma e segue são a instagramer Helena Coelho e Rúben Rua, com “VivaVida”, magazine exibido ao sábado, bem como Pedro Teixeira à frente do concurso “Mental Samurai”.

“O futuro aqui não é uma promessa”, afirmou Nuno Santos, minutos antes da apresentação formal da nova grelha. O diretor-geral da TVI fala, em noite de apresentação da grelha do canal que terá efeito a partir de janeiro de 2021, em “compromisso com os espectadores” numa altura em que “a televisão se tornou mais importante na vida das pessoas”, por estarem mais em casa devido à pandemia provocada pela covid-19.

Para tal, o responsável informa alterações e uma maior “oferta de programação diária, de fim de semana” e que se impõe no entretenimento, mas também na informação do canal de Queluz de Baixo. “Vamos estar mais próximos das pessoas nesta fase difícil que se vive e que o país vai ainda viver, queremos aproximar-nos das pessoas”, vinca.