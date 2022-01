TVI entrega mais de 300 mil euros à Liga dos Bombeiros Portugueses

A TVI e a Calzedonia entregaram, numa cerimónia simbólica, os bens adquiridos com a angariação da campanha Natal a Meias à Liga dos Bombeiros Portugueses.

A campanha decorreu entre os dias 1 de novembro e 25 de dezembro de 2019 em todas as lojas Calzedonia do país, onde na compra de um par de meias que tinha um valor unitário de 5€, metade do valor (2,50€) revertia para a Liga dos Bombeiros Portugueses.

O valor angariado de 323.000 euros serviu para comprar três viaturas ligeiras de combate a incêndios florestais, que foram entregues às associações dos bombeiros de Coimbrões, Batalha e Seixal e ainda 252 fatos de proteção individual contra incêndios e cinco fatos de combate à vespa asiática, entregues a mais de 50 associações de diferentes distritos em Portugal Continental e Ilhas.

O balanço não podia ser mais positivo: os portugueses contribuíram para que esta campanha se tornasse na ação solidária de Natal mais bem-sucedida a nível nacional, em 2019.

