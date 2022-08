TVI entrevista Papa e Nuno Santos mostra-se rendido: “Grande momento!”

A TVI realizou uma entrevista exclusiva com o Papa Francisco, que ainda está por ser emitida. Nuno Santos ficou rendido pelo “grande momento” da estação.

O diretor de Informação do quarto canal revelou que a TVI e a CNN Portugal vão transmitir “em breve” uma conversa inédita realizada pela jornalista Maria João Avillez com o Papa Francisco, na cidade do Vaticano.

“Um grande momento! A TVI e a CNN Portugal exibem em breve uma entrevista exclusiva ao Papa Francisco, realizada pela jornalista Maria João Avillez, na cidade do Vaticano”, escreveu, no perfil de Facebook.

Nuno Santos admitiu tratar-se de uma entrevista “relevante” que é conduzida numa altura em que, segundo o próprio, a Igreja está em “transformação”.

“É um documento muito relevante num tempo de transformação da Igreja. Para a equipa da TVI e da CNN, que liderei em Roma, foi uma inesquecível experiência profissional a que não é estranha a singular personalidade do Papa”, confessou.