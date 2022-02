TVI estreia “Esta Manhã” no dia 1 de fevereiro

Está anunciado o novo programa de infotainment da TVI. Chama se “Esta Manhã” e estreia a 1 de fevereiro.

A novidade acaba de ser anunciada. O novo programa matinal das sete horas da TVI vai chamar se “Esta Manhã” e estreia no dia 1 de fevereiro, antes do “Dois às 10”, de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Com apresentação de Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto, a grande novidade é a presença de Iva Domingues, que sai da apresentação do programa “Extra”, do Big Brother, para o “Esta Manhã”.

Da equipa fazerem ainda parte Pedro Carvalhas e Susana Pinto, que vai andar em reportagem por Portugal.