TVI estreia novela “Para Sempre” em breve: “História extraordinária”, diz Cristina Ferreira

“Para Sempre”, a nova aposta da ficção da TVI com produção da Plural, “chega em breve à antena da TVI”, adianta a estação, em comunicado.

Esta é uma história contada entre as cidades de Lisboa, Braga e Arcos de Valdevez e interpretada por um leque de atores bem conhecidos do grande público.

Entre eles estão Diogo Morgado, no papel de “Pedro”, o misterioso empresário que tem como missão de vida encontrar a sua mãe, ou os atores Inês Castel-Branco e Pedro Sousa, que serão “Clara” e “Lourenço”, um casal de namorados aparentemente feliz e estável, pelo menos até “Pedro” entrar nas suas vidas.

“‘Para Sempre’ marca o regresso do Diogo Morgado e da Inês Castel-Branco à melhor ficção da TVI. É uma história extraordinária, cheia de segredos por desvendar e gravada a norte, numa das zonas mais bonitas do país. É uma grande aposta da TVI, no sentido de fazermos cada vez mais e melhor”, reforça Cristina Ferreira, Diretora de Entretenimento e Ficção.

Nas palavras da Diretora de Conteúdos e Produção da Plural, Gabriela Sobral: “‘Para Sempre’ é uma novela extraordinária, sobre um homem desesperado à procura do seu passado, uma mãe que abandona um filho e uma mulher que não consegue esquecer o amor da sua vida. A ação passa-se entre Braga e o Soajo, tendo a beleza da região do Minho como pano de fundo. Uma novela apaixonante que não vai deixar ninguém indiferente.”

Esta trama grava pela primeira vez na cidade de Braga e regressa a Arcos de Valdevez, passados 12 anos.