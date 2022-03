TVI exige mais de um milhão de euros em tribunal a Ljubomir Stanisic

A TVI está a exigir em tribunal mais de um milhão de euros a Ljubomir Stanisic. O “chef”, recorde-se, trocou a estação de Queluz de Baixo pela SIC.

Os bons resultados na final do “Hell’s Kitchen” (SIC) levaram o “chef” a fazer a festa, mas parece ser de pouca dura: Ljubomir Stanisic ficou a saber que a TVI exige mais de um milhão de euros – em rigor, 1.216.785,94 euros – de indemnização cível por aquilo que acusa de incumprimento de contrato por parte do antigo rosto do programa “Pesadelo na Cozinha”.

Segundo o “site” “Meios e Publicidade”, que publica a notícia, a ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa esta segunda-feira.

Da parte da TVI não houve qualquer comentário, mas o “Meios e Publicidade” adianta que estão arroladas como testemunhas Nuno Santos (diretor-geral da TVI), Helena Forjaz (ex-diretora de relações institucionais da Media Capital), Raul Ferreira (controller TVI/Plural Portugal), Carlos Barata (director de antena e research), Paulo Lourenço (chief revenue officer da Media Capital) e Margarida Vitória Pereira (responsável pela área de planeamento e compras e vendas).

Ainda de acordo com o “site”, a ação cível tem como réus Ljubomir Stanisic e a empresa Questão de Palavras, Lda, detida pelo cozinheiro e pela mulher, Mónica Franco.

Segundo o único comunicado da TVI sobre a matéria, em agosto do ano passado, Ljubomir Stanisic tinha contrato “até ao final 2020” e “rescindiu unilateralmente”.