“TVI Extra”: Painel de comentadores já foi desvendado

O novo programa da estação de Queluz de Baixo, “Extra TVI”, irá contar com caras bastante conhecidas no painel de comentadores.

Após ter anunciado que Flávio Furtado conduziria as emissões do novo formato, a estação de Queluz de Baixo revelou quem serão os comentadores.

Cinha Jardim, Helena Isabel Patrício, Bruno de Carvalho, Inês Simões, Weza da Silva e Catarina Rito irão acompanhar os portugueses de segunda a sexta, a partir da meia-noite: “Flávio Furtado, o moderador do programa, e o carismático leque de comentadores vão trazer uma visão única sobre o universo cor-de-rosa e revelar os segredos dos famosos, os eventos sociais mais exclusivos e as viagens do universo do jet set”, adiantou a Media Capital em comunicado.

Recorde-se que Flávio Furtado, que se estreia na apresentação, assumiu o papel de comentador nas galas do “reality show” “O Triângulo”, que tem final marcada para dia 28 de maio, próximo domingo.

Entretanto, a TVI tem outra estreia agendada, mas para o próximo dia 3 de junho: trata-se de “Casamento Marcado”, cujos “castings” já estarão adiantados, e que tem apresentação de Maria Cerqueira Gomes.