TVI Ficção: Hélder Tavares e Tiago Castro são os novos apresentadores do canal

A TVI está cheia de surpresas: Hélder Tavares e Tiago Castro são os novos apresentadores do canal temático TVI Ficção.

A novidade foi avançada esta quinta-feira, 26 de outubro, durante a celebração do 11.º aniversário da TVI Ficção, que decorreu na Galeria Movart, em Lisboa.

“Vindo da rádio, Hélder Tavares irá apresentar o novo Show Talent do canal. Já o Crómio dos ‘Morangos com Açúcar’ irá dar a cara pelo novo programa ‘Morangomania’”, escreveram nas redes sociais.

