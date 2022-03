TVI anuncia fim das inscrições para o “Big Brother – A Revolução”

A TVI anunciou, esta segunda-feira, que chegou ao fim o período de inscrições para o novo “reality show” “Big Brother – A Revolução”.

Está fechado! A estação de Queluz de Baixo encerrou o período de inscrições do formato televisivo, que será apresentado por Teresa Guilherme. Este programa marca o regresso da apresentadora ao pequeno ecrã.

“Inscrições encerradas para o ‘Big Brother – A Revolução’! Que tipo de concorrentes gostava de ver na nova edição?” pode ler-se na página de Instagram da TVI.

Depois de ter sido anunciada como apresentadora do “reality show”, Teresa Guilherme agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos fãs.

“Quero agradecer os milhares de mimos e palavras tão bonitas que me deixaram muito emocionada e feliz”, escreveu.

Recorde-se que o “Big Brother 2020” terminou, no fim de semana passado, com Soraia como vencedora do formato, Diogo em segundo lugar e Noélia em terceiro.