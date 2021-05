TVI ganha o “prime-time”: “Todas as peças se estão a encaixar”

A TVI ganhou, nesta quinta-feira, as audiências do horário nobre, o chamado “prime time”. Nuno Santos, diretor-geral, garante que “as peças estão a encaixar-se”.

Alavancada por mais uma vitória nas audiências da nova novela “Festa é Festa”, e com as boas “performances” de “Bem Me Quer”, “Amar Demais” e “Mulheres”, a TVI bateu nesta quinta-feira a SIC no horário nobre e ganhou.

Nuno Santos, diretor-geral do quarto canal, celebrou nas redes sociais e agradeceu às equipas do quarto canal.

“A TVI lidera o prime time, o designado horário nobre, da televisão em Portugal. Uma boa parte desse resultado decorre da incrível performance da nova ‘Festa é Festa’ que, ao quarto dia, se mantém como o programa favorito dos portugueses”, começou por escrever no Facebook.

“Mas uma grelha é um puzzle e todas as peças se estão a agora a encaixar. Parabéns às nossas equipas, sempre tão talentosa e dedicadas – na Plural e na TVI – e obrigado aos nossos espectadores e anunciantes”, rematou Nuno Santos.