TVI irá transmitir em breve entrevista a Eunice Moñoz

A TVI irá emitir uma entrevista a Eunice Muñoz por José Alberto Carvalho, que será transmitida no “Jornal das 8”, no próximo domingo.

A despedir-se dos palcos aos 80 anos de carreira, a atriz, de 92 anos, irá falar sobre “os palcos, do cinema, da televisão, da família, da vida”, numa conversa intimista com o jornalista, anunciou a estação privada num comunicado.

“Eu sempre amei o teatro e a vida”, afirmou a artista durante a conversa.

Considerada como uma das melhores atrizes portuguesas de todos os tempos e uma referência e inspiração para a classe artística, Eunice Muñoz irá partir para aquela que será a última digressão com a peça “A Margem do Tempo”. No entanto, não estará sozinha.

A artista irá contracenar e dividir o palco com a neta, Lídia Muñoz.