TVI justifica gravação do “Big Brother” com… segurança

Depois das críticas de alguns telespetadores nas redes sociais com a gravação da primeira gala do “BB Zoom”, fonte do quarto canal justifica a ausência do direto. E garante que nada tem a ver com Cláudio Ramos.

Além da estreia de Cláudio Ramos na apresentação e da história da cigana – ou feirante -, Sandrina que saiu de casa dos pais por não querer seguir as regras da etnia, o “Big Brother Zoom”, que se estreou no domingo passado, ficou, também, marcado pela perceção dos telespectadores no dia seguinte que o programa tinha sido gravado e não emitido em direto, como acontece com a maior parte das galas deste género.

De resto, em nenhuma circunstância, nunca debaixo da “mosca” (o logótipo da estação), esteve a palavra “direto”, mas “especial”. No canto superior direito, também não há qualquer referência a que o programa fosse ao vivo, mas antes a frase “BB Zoom Especial”.

Rapidamente alguns meios de comunicação social citaram alegadas fontes a atribuir ao pretenso “nervosismo de Cláudio Ramos” o falso direto, mas fonte oficial da TVI vem agora justificar, em exclusivo ao JN, porque o programa foi gravado.

“O ‘Big Brother’, nesta fase, nunca poderia ser em directo. Tem a ver com a segurança nas comunicações”, refere, sem se alongar, naquilo que parece ser a obrigatoriedade do distanciamento social imposto pelo Governo e Direção-Geral de Saúde.

A mesma fonte garante ao nosso jornal que o diferido “não irritou nada os telespetadores” e que o que “lançou alguma confusão foi uma ‘notícia’ de um grupo de comunicação social a dizer que gravação tinha sido por causa do ‘nervosismo’ do Cláudio”. E mais: “Essa fonte assegurava que, para a semana, ‘já era tudo em direto’. Mentiras atrás de mentiras’”, garante a nossa interlocutora.

Quando à derrota para a SIC, que ganhou as audiências com “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, a mesma fonte fecha-se “em copas”: “Não se trata de não querer falar. Não é o momento para fazer comentários”.

LEIA TAMBÉM: