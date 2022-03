TVI lídera audiências de domingo

A TVI liderou as audiências deste domingo com destaque para a final do “Big Brother 2020” que conseguiu o melhor resultado.

O canal liderou do princípio ao fim do dia, sendo o mais visto no total dia com 19,3% de share e no horário nobre 26,8%. O “reality show” da TVI destacou-se com uma audiência média de 1 milhão e 400 mil espetadores e com um share de 32,8%, vantagem de 52% em relação à SIC no mesmo horário.

No principal “target” comercial – ABCD 15/54 – o formato da TVI conseguiu que a distância ainda fosse maior, tendo obtido quase o dobro de quota neste alvo. A estação televisiva fechou com uma quota de 32,5% contra 15,1% do concorrente direto, “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”.

