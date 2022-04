TVI lidera o dia com maior diferença para a SIC desde 2018

A TVI foi a televisão mais vista pelos portugueses na terça-feira. De acordo com os dados da CAEM/GfK, a estação alcança 24.1% de “share” no “all day” e bateu a SIC e a RTP.

“Desde 2018, que a diferença entre a TVI e o seu principal concorrente (a SIC) não era tão acentuada”, lembra a estação de Queluz de Baixo, em comunicado.

“Uma diferença de cinco pontos” para a qual contribuiu a transmissão do jogo da Liga dos Campeões entre a Juventus e o FC Porto com uma audiência média de 2 milhões 334 mil espectadores a que correspondeu uma quota de 43.3%. Este jogo liderou mesmo o “ranking” dos programas do dia e é o segundo programa mais visto do ano.

O “Big Brother – Duplo Impacto Extra” também liderou no seu horário com uma audiência média de 343 mil espectadores.