TVI lidera o dia e o “prime time” em emissão especial de aniversário

No 28.º aniversário da estação, assinalado neste sábado, dia 20, a TVI atingiu a liderança do dia e do “prime time”.

“Parabéns Portugal” foi líder no seu horário numa emissão que juntou o Entretenimento e a Informação da estação, numa viagem por vários pontos do país e vários apontamentos em estúdio com as estrelas do canal liderado por Nuno Santos.

O “J8” foi o programa mais visto do dia e liderou todo os noticiários. Emitido em simultâneo no Porto, a partir do The Yeatman Hotel, com a apresentação de Pedro Mourinho, e em Lisboa, com José Alberto Carvalho, desde o Cristo Rei, o noticiário ganhou à concorrência.

As novelas “Bem Me Quer” e “Amar Demais” e o programa BB Extra lideram, também, nos seus horários, informa a TVI em comunicado.