TVI apresenta o melhor resultado em 12 meses consecutivos

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 17.8% de “share” no “all day”, o que representa o melhor resultado do canal desde março de 2019.

Em cerca de 90% da amostra (lares com cabo) a TVI regista um diferencial de 0,1% em relação ao seu principal concorrente, a SIC.

No principal “target” comercial ABCD 15/54, a TVI alcança um share de 14,0%, sendo também o melhor resultado desde outubro de 2018.

Em relação à amostra da GFK, a estação salienta, em comunicado, que “junto dos lares com cabo, a TVI está muito próxima do líder, com uma diferença de apenas 0,1%”.

“Lares com cabo representam 87,5% da amostra, tendo a TVI alcançado 17,1% contra 17,2% do seu principal concorrente. Ao nível de lares sem cabo, que representam apenas 12,5% da amostra, a TVI alcança 22.9%, uma diferença de 13,1 pontos percentuais para o principal concorrente”, acrescenta a estação de Queluz de Baixo.

No entretenimento, o canal estreou o “All Together Now” e o “Cristina ComVida”. “Ambos têm tido excelentes resultados tendo o ‘All Together Now’ uma audiência média superior a 1 milhão e 250 mil espetadores e o ‘Cristina ComVida’ com quase 800 mil espetadores de média informa a estação dirigida por Nuno Santos.

Nas manhãs o “Dois às 10” alcançou quase 400 mil espectadores. A tarde com “Goucha” obtém uma audiência média de 403 mil indivíduos.

Finalmente, o mês de março marcou também o final do “Big Brother – Duplo Impacto” que cativou, em média, 1 milhão 250 mil espetadores e conseguiu um “share” de 30%, tendo atingido um pico de 45% de “share”.