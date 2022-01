TVI mostra imagens de confronto entre Bruno de Carvalho e Nuno Homem de Sá

As emoções estão ao rubro no “Big Brother Famosos”, na TVI, e os desentendimentos entre concorrentes começam a vir ao de cima.

Nuno Homem de Sá, o concorrente eliminado na gala deste domingo, 23 de janeiro, revelou que tinha tido algumas quezílias com Bruno de Carvalho, que terá chegado a ameaçar o ator, e referiu ainda que a estação de Queluz de Baixo não mostrou as imagens. “O Bruno de Carvalho passou-se e queria bater-me”, referiu, na altura.

Contudo, esta segunda-feira, 24 de janeiro, as imagens acabaram por ser emitidas no “Diário” do “Big Brother Famosos”, no canal quatro. Durante o vídeo ouve-se o intérprete dizer ao ex-presidente leonino que este ofendeu a sua “religião”.

“Estás a ofender a minha espiritualidade e a minha religião. Em forma de protesto, vou fazer sempre um escarcéu do caraças […], mas era melhor respeitares. Sabes muito bem do que eu estou a falar”, confrontou o ator, após bater com duas tampas de panela. “Olha lá, ó Nuno, mas estás armado em parvo? Estou a ofender-te? Então vamos lá resolver isto”, retorquiu Bruno de Carvalho.

De seguida, os concorrentes foram até ao confessionário e o que se passou lá dentro ficou velado ao público.