TVI muda-se para Albufeira e tem programação especial de Ano Novo

A estação de Queluz de Baixo aposta forte nos últimos dias do ano, com programas ao vivo e muitos filmes em carteira.

A TVI tem preparado um Ano Novo especial. O quarto canal começa a festa na tarde do dia 31 de dezembro, com a emissão do “Somos Portugal” em direto de Albufeira. À noite, Pedro Teixeira apresenta um especial de “Mental Samurai – Portugal” e a emissão volta ao Algarve para a passagem de ano, com as atuações ao vivo das bandas “Amor Electro” e “Black Mamba”.

Seguem-se filmes. Muitos filmes: o quarto canal apresenta, a seguir, duas películas: “American Pie 2 – O Ano Seguinte” e “O Rei Escorpião – A Busca Pelo Poder”.

Mas há mais cinema para ver e 2020 começa com o filme de animação “Os Vegetais – Os Piratas que Não Fazem Nada” e a seguir ao almoço as películas continuam: “Gru – O Mal Disposto”, “Supremacia” e “O Caçador e a Rainha do Gelo”. Ao final da tarde regressa o cinema na TVI com os filmes “Procurado” e “Morte em Tombstone”.